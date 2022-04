Vida Urbana Embaixada do Flamengo em Palmas e o Projeto Sonho de Criança fazem a alegria da criançada na Páscoa Voluntários realizaram uma série de atividades neste sábado, na região sul de Palmas, em alusão a data

A equipe da embaixada oficial do Flamengo em Palmas vestiu a camisa do rubro negro em prol da solidariedade e entrou em campo juntamente com a ONG Sonho de Criança, neste sábado,16, só que para fazer uma força tarefa. Graças a ação desse grupo, a Páscoa de mais de 280 crianças do Jardim Taquari, na região sul de Palmas, está garantida. Maria de Jesus ...