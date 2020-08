Vida Urbana Em volta às aulas, máscara gigante distribuída pelo governo vira meme no Amazonas Nas imagens que circulam pelas redes sociais, estudantes cobrem todo o rosto com o utensílio e brincam com a situação, simulando um cochilo

A volta às aulas no Amazonas, primeiro Estado do País a retornar com as atividades presenciais, foi motivo de brincadeira nas redes sociais. Máscaras com tamanho desproporcional foram entregues pela Seduc aos estudantes, que acabaram tirando sarro da situação e logo se tornaram meme na internet. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, estudantes cobrem todo o...