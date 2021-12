Vida Urbana Em vistoria, MP constata falta de servidores e de medicamentos na UPA Norte Unidade precisa de mais enfermeiros, servidores para a farmácia além de um médico

Uma fiscalização na Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA Norte) de Palmas constatou a falta de servidores e de medicamentos, conforme o Ministério Público do Tocantins (MPTO). A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 1º, com a atuação do promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela. Conforme o MPTO, durante a inspeção, foi solicitado aos coordenadores das eq...