Vida Urbana Em uma semana, média de 155 palmenses por dia buscaram vacina contra covid no interior do Estado Entre 16 e 23 de julho, 935 palmenses se vacinaram no interior, principalmente em Paraíso, Araguaína e Gurupi e fez êxodo vacinal passar de 16.688 para 17.623 na capital

No prazo de uma semana – entre 16 e 23 de julho – o número de palmenses que buscaram a imunização contra a Covid-19 em cidades vizinhas e interior do Estado subiu de 16.688 para 17.623. Os números são do DataSus, consultados pelo JTO no dia 16 e 13 de julho. Neste intervalo de sete dias, são exatos 935 palmenses que se vacinaram fora da capital, o que dá em ...