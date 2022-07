Vida Urbana Em uma década, 60% dos estudantes palmenses sofreram violência sexual antes dos 13 anos, diz IBGE Pesquisa também revela alta no consumo de álcool e drogas entre estudantes do 9º ano

O número de adolescentes do 9º ano do ensino fundamental na capital palmense que sofreram violência sexual antes dos 13 anos de idade aumentou em 60%. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar(PeNSE) do IBGE divulgada na quarta-feira, 13, com resultados dos anos entre 2009 e 2019. Ainda de acordo com o estudo outros 14,7% sofreram o abuso sexual...