Vida Urbana Em um dia, forças policiais apreendem mais de 6 kg de drogas e R$ 680 em Araguaína, Crixás e Palmas Em Araguaína, a Polícia Civil prendeu um homem durante uma investigação de assaltos; em Crixás uma dupla tentou jogar às margens da BR-153 parte oito tabletes de maconha; já em Palmas, PM identifica mulher com 50 pedras de crack

Em três ações nesta quarta-feira, 25, a Polícia Civil e a Polícia Militar apreenderam mais de 6 kg de maconha e crack e R$ 680, em espécie, no Tocantins. Em Araguaína, a Delegacia de Repressão a Roubos apreendeu 1,5kg de maconha com um homem, em Crixás do Tocantins dois homens estavam com 5 kg de maconha, e, em Palmas, duas mulheres tinham 50 pedras de substância sólida s...