Em um ano e meio, TO registra 23 óbitos de bebês que aguardavam leitos de UTI e MP pede providências

Em um ano e meio, o Tocantins registrou 23 óbitos neonatais ocorridos em bebês que aguardavam leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Esse registro levou o Ministério Público (MPTO) a requerer junto à Justiça a regularização no processo de internação e na disponibilização de UTI neonatal, com a intimação do secretário Estadual de Saúde e do procurador-geral do E...