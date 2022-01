Vida Urbana Em um ano de vacinação, quase 70% dos brasileiros já tomaram 2 doses Receberam a primeira 75%, e a dose de reforço, 15%

Um ano depois de começar a vacinação contra a covid-19, o Brasil se aproxima do patamar de 70% da população com as duas doses, enquanto 15% já receberam a dose de reforço e cerca de 75% receberam ao menos a primeira dose, segundo dados do painel Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A campanha coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) já t...