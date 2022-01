Vida Urbana Em Tupirama, moradores impactados pelas cheias das chuvas relatam perdas na agricultura DPE esteve na cidade na última semana e recebeu um pedido do Município para assistência na distribuição de sementes e crédito aos produtores rurais

Em Tupirama, uma das cidades afetadas com as fortes chuvas e enchentes no Tocantins, moradores reclamam que o principal prejuízo foi na agricultura, com perdas em plantios. A informação é da Defensoria Pública Estadual (DPE) que esteve na cidade na última semana e nesta segunda-feira, 31, realizou uma avaliação da situação. Na cidade, as cheias dos rios, em esp...