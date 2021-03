Vida Urbana Em trapalhada do governo, FNDE erra transferência de R$ 766 milhões do Fundeb Três estados e respectivos municípios receberam dinheiro a mais do que lhe eram devidos e, seis, a menos

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu erros milionários em transferências de recursos do Fundeb, o que causou prejuízo aos cofres da União. Três estados e respectivos municípios receberam dinheiro a mais do que lhe eram devidos e, seis, a menos. A lambança ocorreu em janeiro com a primeira parcela da complementação que a União faz ao fundo, principal mecani...