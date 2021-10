Vida Urbana Em três dias, ação apreende 500 metros de rede, anzóis, zagaias e tarrafas em rios de Araguacema Equipes do Naturatins percorreram trechos dos rios Caiapó, Piranha e Araguaia

Em três dias de ações em trechos dos rios Caiapó, Piranha e Araguaia, as equipes de fiscalização ambiental apreenderam 500 metros de rede de malhas diversas. A ação ocorreu da sexta-feira, 15, até o domingo, 17, mas os dados da ação foram divulgados somente nesta terça-feira, 19, pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A ação ocorreu com servidores da fiscalização e...