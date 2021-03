Vida Urbana Em torno de 300 frascos de perfumes importados ilegalmente são aprendidos em Paraíso do Tocantins Polícia Rodoviária Federal acredita ainda que alguns produtos, inclusive, parecem ser falsificados

Por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, 22, um veículo com aproximadamente 300 perfumes importados ilegalmente foi fiscalizado e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. A polícia acredita ainda que alguns produtos, inclusive, parecem ser falsificados. De acordo com a Polícia Rod...