Em torno de 150 indígenas de sete povos no Tocantins estão participando do 18º Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília (DF). O evento, que começou na última segunda-feira, 4, ocorre até o dia 14 de abril, mesmo período que o Congresso pauta projetos de lei que violam os direitos dos indígenas.

Ao todo, o evento reúne aproximadamente oito mil indígenas, pertencentes a várias regiões do País.

Na visão do presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins (ArPIT), Marcos Karajá, a manifestação é um marco importante para os povos originários, porque representa o fortalecimento do movimento indígena que busca os direitos de permaneceram em suas terras. O representante ressaltou que a demarcação de uma Terra Indígena é a garantia do direito desses povos à terra. Segundo ele, essa prerrogativa estabelece a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação de homens brancos.

“O evento é uma forma de nós indígenas alinhamos todas as discussões nacionais, onde a pauta principal é a demarcação de terras, mineração em terras indígenas e o arrendamento do nosso território. Além do mais, é um espaço para discutirmos as pautas políticas, que tanto necessitamos, como Educação e Saúde”, pontua .

Ainda segundo a ArPIT, a demarcação de terras indígenas é uma das principais reivindicações da 18ª edição do ATL. A mobilização é uma realização da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que neste ano tem como temática ‘Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política’.

Também segundo a associação, a Articulação destaca que a tese do Marco Temporal, que restringe o direito das comunidades às terras que tradicionalmente ocupam. “O Marco Temporal deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e é repudiada pelos povos indígenas que apontam a tese como inconstitucional”, destaca a entidade.

Segundo a coordenadora executiva da Apib, Sônia Guajajara, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), fala que não vai demarcar “um centímetro” dos territórios indígenas, ele está cometendo infrações graves contra os povos originários. “Está descumprindo a constituição, nossa Carta Magna”, afirma a ativista indígena.

Tocantins

Neste ano, devido às fortes enchentes do Tocantins, várias aldeias ficaram alagadas e os indígenas sem condições básicas de saúde e educação. Pautas, que segundo o representante Marcos Karajá devem ter mais atenção por parte das autoridades competentes. “Lutamos para que nossos povos tenham mais dignidade”.