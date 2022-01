Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu um homem, de 62 anos, com aproximadamente 650 gramas de substância análoga à maconha, no povoado de Bela Vista, em São Miguel do Tocantins. A prisão, em flagrante, ocorreu nesta quinta-feira, 6, durante uma atividade da Operação Hórus/Vigia.

Conforme a PM, a ação ocorreu após levantamentos e monitoramentos da equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) da PM. No momento da abordagem, o suspeito pilotava uma motocicleta e durante busca pessoal, além do entorpecente, os militares encontraram também R$182,00 em espécie e um aparelho celular.

O homem relatou à PM que a droga havia sido pega em Imperatriz (MA) e seria entregue para uma mulher em Araguatins. O suspeito e o material apreendido foram levados à Central de Flagrantes de Araguatins.