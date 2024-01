Redação Jornal do Tocantins

Uma batida entre dois carros deixou pelo menos quatro pessoas gravemente feridas, nesta quarta-feira, 3, por volta das 5h26, próximo ao município Rio dos Bois, região central do estado. Até a publicação da matéria, as vítimas não tinham sido identificadas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 383 da BR 153, quando os dois veículos que estavam na rodovia bateram de frente. Os carros envolvidos são um Chevrolet Classic prata e um Gol também prata. A PRF informou que a rodovia ficou interditada com passagem apenas pelo acostamento.

O Corpo de Bombeiros disse, em nota, ter encontrado duas vítimas no local e as outras vítimas feridas haviam sido removidas para atendimento hospitalar pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Nenhuma das vítimas ficou encarcerada. A corporação informou ainda ter levado as duas vítimas, uma mulher de 49 anos e um homem de 39 anos para o Hospital Regional de Paraíso.