Vida Urbana Em revistas nos presídios, Polícia Civil aprende armas artesanais e encontra túnel em cela Conforme a polícia, a ação teve o objetivo de manter a ordem e segurança nas unidades penais do Estado durante as festas de final de ano

Durante os 30 dias da Operação Presença, realizada nos presídios do Tocantins, no período de 3 de dezembro passado até o dia 3 deste mês, a Polícia Civil fez em torno de 200 revistas no Tocantins. Nas vistorias, a corporação encontrou 155 facas artesanais, 31 pedaços de barras de ferro e 17 aparelhos de celulares. Conforme a polícia, a ação teve o objetivo de man...