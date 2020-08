Recém-empossada como secretária municipal de Saúde de Palmas, após a saída de Daniel Boriner do cargo, na terça-feira, 4, Valéria Paranaguá respondeu à irônica nota do secretário estadual da Saúde, Luiz Edgar Tollini, cobrando investimento de Palmas no enfrentamento da Covid-19 com um balanço de ações na qual aponta cerca de R$ 33,1 milhões creditados nas contas do município dos quais mais de R$ 20 milhões estão contratados em ações na pandemia.

Na nota de Tollini, o titular da pasta estadual afirma que a gestão da capital somará muito ao esforço do Governo do Estado durante toda a Pandemia se decidir investir os recursos destinados pelo Ministério da Saúde para o combate à Covid-19 "contratando leitos clínicos e de UTI, médicos e demais profissionais de saúde, ou até mesmo para montar hospital de campanha".

Em resposta, a secretária Valéria lembra que a prefeitura concordou com o pedido do governo estadual de usar o Espaço Cultural para a instalação de um hospital de campanha, há cerca de três meses. O Estado anunciou três hospitais de campanha, um em Palmas, outro em Gurupi e outro em Araguaína, mas recuou da ideia.

Valéria ressalta que Município é responsável pelo atendimento de saúde básica e de baixa complexidade enquanto os atendimentos de média e alta complexidade são de competência do governo estadual e afirma recebeu R$ 13,767 milhões de repasses da União e destinou mais R$ 19,347 milhões de recursos próprios para ações.

Entre as medidas cita a contratação de 44 profissionais (10 enfermeiros, 15 médicos e 19 técnicos de enfermagem) para atendimento exclusivo à Covid-19, 15 mil kits de testagem e a compra de 9 leitos de estabilização para a UPA sul e 12 para a UPA norte, equipados com respiradores, monitores, desfibriladores, bomba de infusão, usina de oxigênio e outros equipamentos para os pacientes com Covid-19.

Confira a íntegra:

Desde o início da pandemia, Palmas adotou medidas urgentes e restritivas, por meio de decretos, protocolos e ações que contribuíram, e muito, para o achatamento da curva de contaminação. O Município é responsável pelo atendimento de saúde básica e de baixa complexidade. Os atendimentos de média e alta complexidade são de competência do Governo Estadual.

O Município também, prontamente atendeu ao Governo do Estado e consentiu o uso do Espaço Cultural para a instalação de um hospital de campanha, conforme pleito apresentado há cerca de três meses.

A Prefeitura de Palmas informa que de R$ 33,1 milhões destinados ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, já contratou mais de R$ 20 milhões em diversas ações, dentre as quais:

- aquisição de mais 9 leitos de estabilização na UPA Sul e 12 leitos na UPA Norte, todos com respiradores, monitores, desfibriladores, bomba de infusão, usina de oxigênio e outros equipamentos para os pacientes com Covid-19;

- requisição de 18 leitos clínicos na rede hospitalar privada, com todo o aporte diagnóstico e terapêutico necessário, mediante pagamento semanal;

- aquisição de 15 mil kits de testagem para a Covid-19 (outros 20 mil estão em fase de aquisição), além de medicamentos, equipamentos de proteção individual e outros insumos;

- implantou quatro Unidades Sentinelas para receber pacientes que apresentem sintomas da Covid-19;

- expandiu os horários de atendimento nas unidades de Saúde do município e contratou, só para atendimento à Covid-19, mais 44 profissionais, sendo 10 enfermeiros, 15 médicos e 19 técnicos de enfermagem.



Origem dos recursos

Do total de R$ 33,1 milhões creditados até esta quarta-feira, 05 de agosto, exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19, R$ 13,767 milhões são de repasses da União (incluindo emendas parlamentares) e R$ 19,347 milhões são recursos próprios, que incluem a arrecadação municipal e o rateio da participação na arrecadação da União e Estado do Tocantins, como o FPM e o ICMS, respectivamente, dos quais foram destacados para o enfrentamento da doença.

Valéria Paranaguá

Secretária Municipal de Saúde – Palmas/TO