Diante da repercussão nesta terça-feira, 25, quando a autônoma Elida Pereira da Cruz Dutra, 44 anos, mãe do Briner Bitencourt, se acorrentou em frente a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) em manifestação contra o arquivamento da sindicância que apurava condutas de policiais penais na morte do filho. A Seciju informou por meio de nota, que cumpriu todos os procedimentos e protocolos necessários que levaram ao arquivamento do caso.

Elida Dutra saiu por volta das 16h50min de frente da sede do governo, de acordo com ela, o intuito era permanecer em protesto, mas por segurança optou em voltar na quarta-feira, 26.

“O meu objetivo inicial era ficar aqui sem comer e sem beber porque a minha revolta é tão grande, mas devido não ter mais ninguém aqui e a praça vai ficar vazia a noite. Mas amanhã às 6h estarei aqui de novo”.

A autônoma informou que não recebeu o documento da Seciju que comprova não existir ilegalidade na conduta dos agentes.

“Eles ainda não liberaram o papel que mostra quais provas eles encontraram e de que nada de ilícito aconteceu com a conduta dos agentes e a conduta do pessoal dentro do presídio. Eu só saio daqui com essa resposta, eu preciso saber”.

Ainda em nota, a secretaria disse que está à disposição da mãe de Briner para explicar os procedimentos necessários.

“A Seciju continua à disposição para prestar os esclarecimentos necessários à senhora Élida, para que possa compreender todas as fases do processo e tenha a certeza de que pode contar conosco neste momento", ressalta.

Quanto às investigações da Polícia Civil (PC), o inquérito permanece em aberto. A abertura do inquérito ocorreu na mesma semana da morte do motoboy Briner. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a investigação “segue seu curso normal”.