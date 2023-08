A Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) publicou em uma rede social nesta quinta-feira, 10, que confia no trabalho da sua equipe, após a Polícia Federal realizar duas operações que investigam a prática dos crimes de contratação direta ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro na gestão.

É a primeira operação da PF que atinge a administração da tucana. Autorizadas pela 4ª Vara Federal de Palmas, as operações investigam a compra de kits de livros didáticos e a outra a contratação de transporte escolar. As contratações suspeitas foram reveladas pelo JTo.

Na internet, Cinthia Ribeiro destacou que em quase cinco anos à frente da Prefeitura de Palmas, nunca deixou uma denúncia contra a gestão sem resposta. “Hoje fomos surpreendidos com uma investigação da PF, cujos contratos já haviam sido questionados por órgãos de controle e estavam recebendo todas as informações solicitadas”.

A prefeita também afirmou que não será diferente com a Polícia Federal, que terá toda a colaboração da gestão para esclarecer as denúncias. “Nenhum gestor está isento de prestar esclarecimentos. Sem me antecipar a julgamentos, ouvirei os gestores envolvidos e tomaremos as medidas adequadas para resguardar o interesse público e a lisura das investigações”.

Fraudes na educação

Nesta quinta-feira, 10, duas operações policiais investigam a prática dos crimes de contratação direta ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro na gestão da prefeita de Palmas. São 14 mandados de busca e apreensão em Palmas, São Paulo e Brasília.

Em um dos contratos, por meio de dispensa emergencial, a prefeitura de Palmas contratou a empresa de Transporte Vila Rica Ltda no valor R$ 19.953.385,20 para atender 2.450 alunos da rede pública municipal que residem na zona rural de Palmas.

Depois da revelação do contrato, o Ministério Público anuncio que investigaria a contratação e o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades e sugeriu sua suspensão.

Segundo estimativa da Polícia Federal, a investigação apura contratos de mais de R$ 30 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de denúncias que levantaram suspeitas sobre contratos irregulares na contratação dos kits pedagógicos para as escolas, sem passar por um processo de licitação e sobre a contratação de uma empresa de forma emergencial, também sem licitação, para o transporte escolar rural.

As operações foram nomeadas como "Segundo Plano" e "Plano Inserto", pois suspeita-se que as contratações não foram feitas com o propósito de melhorar a qualidade da educação ou o transporte escolar na cidade, mas com o objetivo oculto de permitir o enriquecimento ilícito dos envolvidos.

De acordo com a TV Anhanguera, um dos alvos é a titular da Secretaria da Educação, Fátima Sena, que era executiva no ano passado, quando deixou o cargo para disputar a Câmara dos Deputados.