Vida Urbana Em recuperação judicial, com dívidas de R$ 45 mi, Hospital Oswaldo Cruz reunirá credores em abril Empresa protocolou pedido na justiça em dezembro de 2021 e acumula mais de R$ 26 milhões apenas em dívidas tributárias municipais e federais

Com uma dívida assumida de R$ 45.672.141,45, o Hospital Oswaldo Cruz, fundado em 1993 em Palmas, teve a recuperação judicial autorizada pela Justiça no ano passado e terá a primeira audiência de credores marcada para o dia 19 de abril e 3 de maio, em segunda convocação. Os credores do hospital poderão se manifestar pela rejeição, aprovação, por maioria simples, ou modificação d...