22 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão no Tocantins no primeiro quadrimestre de 2023. É o que mostra o balanço da Polícia Federal divulgado nesta terça-feira, 9.

De acordo com a PF, tem intensificado no Estado do Tocantins as ações de prevenção e repressão ao crime de exploração do trabalho em condições análogas às de escravidão, inclusive a partir da cooperação com atividades fiscalizatórias do Ministério do Trabalho e Previdência.

A divulgação dos dados é realizada devido a proximidade do dia 13 de maio, data em que a Lei Áurea foi assinada e que concedeu liberdade às vítimas da escravidão e aboliu essa prática desumana no Brasil.

As denúncias da existência de trabalhadores em situação de escravidão podem ser feitas para a polícia, ao Ministério Público do Trabalho ou por telefone no Disque Direitos Humanos, o Disque 100.