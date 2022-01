O Tocantins confirmou 82 casos de Influenza H3N2 sazonal em quase 20 dias, o que demonstra a circulação do vírus no Estado conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Esses casos foram registrados no período de 19 de dezembro de 2021 até esta quinta-feira, 6.

Desde dezembro, as unidades de Saúde em cidades como Palmas, Araguaína e Gurupi estão lotadas com pacientes relatando sintomas gripais, comuns aos infectados pela Influenza e também pela Covid-19 - que atualmente registra 1.607 casos ativos, com pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Ainda no final de dezembro e começo de janeiro, quando havia apenas confirmação de três casos em Palmas, a SES emitiu alerta aos demais municípios para aumentarem as medidas de prevenção e vigilância da doença. Um documento foi encaminhado sobre a ocorrência de casos de influenza sazonal e chamava a atenção dos gestores para a maior incidência no período chuvoso.

Na data, os técnicos da SES ressaltaram as medidas de prevenção para os grupos mais vulneráveis como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidades, que podem apresentar um risco maior de desenvolver complicações devido à doença.

Flurona

Com a presença dos dois vírus no Estado, o Jornal do Tocantins questionou a SES sobre a existência de casos confirmados ou suspeitos de flurona - infecção concomitante de Covid-19 e Influenza -, entretanto ainda não há registros no Tocantins. O termo foi criado a partir da palavra "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus).

Apesar do Tocantins não possuir casos até o momento, em todo o País, são pelo menos dez estados com registros, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, além de suspeita em Goiás. Também há registros da infecção simultânea no Distrito Federal.