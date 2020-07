Um pouco mais de três meses depois que o Tocantins registrou seu primeiro óbito em decorrência da Covid-19 (14 de abril), o Estado chegou nesta quinta-feira, 30, aos 368 óbitos por complicações da doença. Esse número é maior que os dados divulgados no Balanço Anual 2018/2019 da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) sobre os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que compreendem homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida da morte, em todo o ano passado.

Durante o ano de 2019, segundo a SSP, foram 367 registros desses tipos crimes, sendo 335 homicídios, 19 latrocínios (roubo seguido de morte), cinco mortes enquadradas como feminicídio e oito por lesão corporal seguida de morte. No dia 14 de julho, data que o Estado completava três meses após o primeiro óbito, o Jornal do Tocantins apontou que as mortes por Covid-19 naquele dia já superavam os homicídios do primeiro semestre de 2019. Na ocasião, o Estado tinha chegado a 267 mortes por conta da doença. Foram 101 mortes entre o dia 14 de julho e está quinta-feira.

Homicídios em 2020

A SSP também já divulgou os números de homicídios do primeiro e do segundo trimestre de 2020. Nos primeiros três meses deste ano foram 122 ocorrências enquadrados como CVLI. No segundo trimestre, os dados apontam 87 ocorrências, o que fecha o primeiro semestre de 2020 com 209 casos dentro dos considerados CVLI.

Boletim

O boletim desta quinta trouxe quatro novas mortes confirmadas pela doença, o que manteve o Estado com uma taxa de letalidade de 1,5%. Dos casos totais, Araguaína e Palmas tem o maior número, sendo 90 e 37 falecimentos registrados respectivamente.

Os novos óbitos informados pela SES são de dois idosos e dois jovens, sendo que em dois casos são de pessoas com comorbidades: um homem de 82 anos com hipertensão de Colméia, um homem de 71 anos residente de Porto Nacional, uma mulher de 22 anos asmática de Santa Terezinha e um homem de 38 anos morador de Palmas.