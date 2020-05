Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Fiscais da Coletoria Municipal, da Vigilância Sanitária de Paraíso do Tocantins e agentes da Polícia Civil realizaram na noite do último sábado, 9, uma ação em comércios da cidade para garantir que as medidas de segurança para combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

De acordo com a Prefeitura de Paraíso, os fiscais estiveram em lanchonetes, bares e restaurantes, e em alguns estabelecimentos foram emitidas notificações por falta de alvarás de funcionamento, sanitário e descumprimento do horário de funcionamento.

Os agentes também multaram um comércio pelo descumprimento do horário de funcionamento. Também foi registrada a multa e interdição de um estabelecimento que já havia sido notificado e que mesmo assim havia passado do horário de atendimento com aglomeração de pessoas, e que também não tinha licença de funcionamento e sanitária.

Segundo a gestão,bares, restaurantes, lanchonetes e afins podem funcionar até as 23 horas em Paraíso. Festas particulares com aglomeração de pessoas, assim como eventos públicos, estão proibidos para evitar a contaminação de mais pessoas pelo coronavírus.