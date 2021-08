Vida Urbana Em Palmas são registrados 109 acidentes com escorpiões nos sete primeiros meses do ano A Capital não registrou nenhum óbito causado por esses animais peçonhentos e a maioria dos casos registrados foi classificada com acidente leve

Os acidentes com escorpiões notificados em Palmas são incluídos pela Vigilância Epidemiológica na Lista de Notificação Compulsória do Brasil, ou seja, todos os casos são notificados ao Ministério da Saúde, após a sua confirmação. Na capital, foram registrados de janeiro a julho deste ano, 109 acidentes com esses animais peçonhentos. Em 2020, um total de 257 ocorrê...