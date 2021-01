Vida Urbana Em Palmas, prazo de solicitação de matrículas para alunos novatos começa nesta quarta Solicitação deverá ser efetivada até a sexta-feira e o período das matrículas será na próxima semana; Araguaína e Gurupi também têm prazos abertos

Começa nesta quarta-feira, 13, o prazo para solicitação de matrículas dos alunos novatos na Rede Municipal de Ensino de Palmas. A solicitação deve ser realizada pelos pais e responsáveis por meio do cadastro no Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SimPalmas), que será liberado a partir do meio-dia. Conforme a Educação de Palmas, a data final para solicitação de matrícula é a...