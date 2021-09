Vida Urbana Em Palmas, população lota Praia do Prata no feriado desta terça-feira, 7 Sem máscaras, banhistas movimentaram o ponto turístico; Capital registrou 38º

A Praia do Prata, em Palmas, ficou lotada no feriado da Independência do Brasil, comemorado nesta terça-feira, 7. Sem máscaras e com pouco distanciamento social, banhistas movimentaram um dos principais pontos turísticos da Capital, que registrou 38º nesta tarde. A equipe de reportagem esteve no local e fotografou a movimentação (veja acima e abaixo). Todas as pra...