Economia Em Palmas, 27,3 mil contribuintes estão isentos de pagar o IPTU 2021 Benefício é concedido àqueles que não possuem outros imóveis residenciais e que o imposto não ultrapasse 50 Ufips, ou seja, R$ 179,50

A Prefeitura de Palmas publicou no Diário Oficial do Município (DOM) em suplemento da edição n° 2.699, da última quarta-feira, 17, a lista de imóveis isentos de pagar Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2021. Ao todo, 27.303 proprietários não precisarão pagar o IPTU. De acordo com a prefeitura, o benefício é concedido àqueles que não po...