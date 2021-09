Vida Urbana Em Palmas, 1.266 candidatos do concurso da PM passam por avaliação psicológica neste domingo, 26 Avaliação será neste domingo, 26, das 9h às 18h, na Escola de Tempo Integral (ETI) Padre Josimo e na Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Palmas

Na Capital, 1.266 candidatos do concurso para ingresso no Curso de Formação do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), do Quadro de Praças de Saúde (QPS) e do Quadro de Praças Especialistas (QPE) passam por avaliação psicológica. Essa é a terceira etapa do certame. Os candidatos já passaram por provas e exames de capacidade física. Os candidatos podem confer...