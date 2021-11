Vida Urbana Em outubro, Tocantins tem quase o dobro de descargas e chega a 788 mil raios registrados Números mostram que o acumulado nos dez primeiros meses do ano já ultrapassou o registrado em todo ano passado; são 2.629.696 registros até agora em 2021, contra 2.533.330 em todo 2020

Apenas no mês de outubro, o Tocantins registrou 788.150 descargas atmosféricas, quase o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram 383.874 raios registrados. Os dados são do monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) repassados pela Energisa, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica no Estado. Esse cresci...