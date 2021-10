Por meio de decreto municipal, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) liberou, nesta terça-feira (19), a realização de shows na capital. O decreto 4.166, publicado no Diário Oficial do Município afirma que os eventos precisarão de autorização antecipada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de obedecer aos protocolos sanitários. Não há delimitação de público, que deve estar relacionado ao tamanho do espaço em que ocorrerá a apresentação artística. Também houve ampliação na capacidade de público de boates, academias, shopping, bares, restaurantes, cinemas, teatros, circos, clubes recreativos, celebrações religiosas e competições esportivas.

Até o momento a capacidade liberada para grande parte dos estabelecimentos, era de 50%. Com o novo decreto, os locais podem receber até 60% da capacidade máxima. A exceção é das competições esportivas, cujo público poderia ser apenas de 30% e agora, subiu para 40%. No caso de shows realizados em bares restaurantes e no Mercado da 74, apenas seis músicos poderiam se apresentar de forma simultânea. O prefeito retirou a restrição do número de pessoas desde que o espaço entre elas seja de 2,25m².

No caso de eventos sociais e corporativos, que também tiveram a capacidade ampliada para 60%, outras modificações são importantes. Em ambientes fechados, a capacidade máxima de pessoas permitida era de mil e agora, 2 mil. Em locais abertos, antes com 2 mil liberadas, agora podem participar até 3 mil. A quantidade, por sua vez, depende do tamanho do espaço a fim de que seja garantido distanciamento entre as pessoas.