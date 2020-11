Vida Urbana Em novembro, SSP entrega núcleo de Identificação em Formoso do Araguaia e São Félix do Tocantins Unidades irão facilitar emissão de Carteira de Identidade e em São Félix também houve inauguração de Núcleo de Atendimento da Polícia Civil

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) inaugurou dois Institutos de Identificação no Tocantins neste mês de novembro. Uma das inaugurações ocorreu em Formoso do Araguaia, nesta semana, e outra em São Félix do Tocantins, junto com a inauguração de um núcleo de atendimento da Polícia Civil, ainda na metade de mês. Em ambas as cidades, as iniciativas ocorreram em virtude a...