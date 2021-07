Vida Urbana Em nova atividade de capacitação e prevenção, queima controlada une órgãos de combate em Palmas Área queimada nesta quinta representa metade do total previsto para a queima controlada na região do Limpão e ação continua nesta sexta

Equipados para combater o fogo, bombeiros, brigadistas e soldados participaram do primeiro dia de uma simulação de combate a incêndios florestais em Palmas. Essa ação do Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins (Comitê do Fogo) ocorreu nesta quarta-feira, 7, e segue nesta quinta-feira,8, nas imediações do Morro do Limpão, n...