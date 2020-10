Vida Urbana Em menos de 24 horas, Polícia Civil captura dupla suspeita de estuprar jovem em Paranã Vítima de 20 anos registrou boletim e, conforme o relato dos dois suspeitos, um homem de 20 anos e um adolescente de 17 anos, abusos ocorreram de forma alternada

A Polícia Civil identifica e captura, em menos de 24 horas, os dois suspeitos do estrupo coletivo de uma jovem de 20 anos em Paranã. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira, 5, e os suspeitos, de 20 e 17 anos, foram identificados nesta terça-feira, 6. Conforme a Polícia Civil, os dois suspeitos do crime estavam em um lote baldio próximo à residência do ado...