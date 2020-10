Vida Urbana Em meio a queimadas, unidade do Ibama de combate a incêndios terá terceiro chefe em dois meses O tenente-coronel da reserva dos bombeiros do Distrito Federal Ricardo Vianna Barreto vai assumir a chefia do Prevfogo

Em meio às queimadas no Pantanal, a unidade do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) responsável pela política de combate a incêndios ambientais terá a segunda troca de chefia em menos de dois meses. O tenente-coronel da reserva dos bombeiros do Distrito Federal Ricardo Vianna Barreto vai assumir a chefia do Prevfogo (Centr...