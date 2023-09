Em meio a uma onda de calor com temperaturas perto dos 40ºC no Tocantins, moradores do Povoado de Boa Vista de Belém, no município de Ponte Alta do Bom Jesus, região sudeste do estado, relatam falta de água nesta terça-feira, 26 na região.

O auxiliar administrativo Henrique Gabriel Barbosa Rodrigues, de 20 anos, ressalta o problema enfrentado pelos moradores.

“Estamos passando por uma crise imensa de falta de água, infelizmente a prefeitura não ajuda em nada, sempre a mesma desculpa e isso já tem mais de 20 anos e em prol da população pedimos uma ajuda imensa para tentar resolver isso”.

Uma idosa de 75 anos que prefere não ter o nome divulgado relata a dificuldade em carregar água com o auxílio de um carrinho de mão.

“Eu vou com o carrinho de mão no vizinho que tem uma fazenda. Ele colocou uma torneira do lado de fora, para quem quiser pegar, e vou lá e pego. Pode não ser tão longe daqui de casa, mas eu que sou idosa é bem complicado essa situação”.

De acordo com a moradora, o povoado possui um caminhão-pipa, mas ele vive com defeitos. “Desde ontem que eu espero que eles mandem o carro-pipa, para ver se mandam água e nada. Já tem muito tempo esse problema de falta de água e entra prefeito e sai prefeito e nada resolve. Quando querem voto, é a primeira promessa que fazem, mas nada de cumprirem”.

Por sua vez, uma lavradora de 25 anos que também prefere não ter o nome divulgado enfatiza que com crianças em casa a situação só piora. “Já tem é tempo essa situação que não vem água nenhuma, eu tenho duas crianças dentro de casa, o caminhão-pipa veio semana passada, e até hoje não veio mais, a situação aqui está feia. Temos que regrar o máximo, ou se não buscar no rio”.

Ela destaca a indignação com a gestão da prefeitura. “O prefeito daqui só está prometendo e até agora nada, só para enganar a população. Falou que ia puxar água do rio e até hoje nada. Todo povoado tem um poço só e agora está todo mundo sofrendo, não está indo água para ninguém, se tiver água é só da rua de baixo porque aqui na minha rua não tem”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira, 26, pode atingir 39° no município de Ponte Alta do Bom Jesus. E no Tocantins há dois alertas de ondas de calor que atingem praticamente todo o estado.

O que diz o prefeito

Em conversa pelo telefone ao JTo nesta terça-feira, 26, o prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus, José Luciano (PSD) disse que para amenizar a situação o povoado é abastecido com caminhão-pipa devido o problema com os poços artesianos.

“O povoado é abastecido há muito tempo por dois poços artesianos. Com a estiagem grande desse ano, um posto artesiano praticamente secou e o outro teve uma vazão de água bem diminuída. O que nós estamos fazendo para amenizar? Nós estamos com dois caminhões-pipa fazendo abastecimento. O morador que estiver sem água pode entrar em contato com a gente”.

De acordo com ele, a previsão para resolver a situação no povoado é de 5 meses.

“Nós estamos com um processo licitatório pronto, dinheiro em conta para fazer a estação de tratamento de água do povoado. Nesse início de outubro a gente vai fazer o processo licitatório, licitar quanto as empresas e a gente acredita que nos próximos 5 meses a gente vai estar com o problema lá definitivamente resolvido”.

Ainda segundo o prefeito o problema só pode ser resolvido com a estação de tratamento pronta.

“A única coisa que resolve o abastecimento de água lá no povoado é uma estação de tratamento de água que nós vamos captar de um rio, um rio que passa próximo. Mas nós não estamos fazendo nenhum morador sem água. Hoje mesmo eu já estive na nossa garagem e perguntei se o caminhão pipa abasteceu ontem lá. Disseram que abasteceu na sexta, no sábado e ontem”.