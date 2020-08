Vida Urbana Em mais uma abordagem na BR-153 em Guaraí, PRF apreende 11 celulares avaliados em R$ 15 mil Encomenda estava em compartimento de carga de ônibus e despertou a suspeita da PRF; nota fiscal apontava carga de caixas de som no valor de R$ 1

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma carga ilegal sendo transportada por ônibus de viagem interestadual na BR-153, mais precisamente em trecho que passa pelo município de Guaraí, distante 177 km de Palmas. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 29. Conforme a PRF, a equipe abordou um veículo que saiu Goiânia (GO), com destino à Altamira (PA). No int...