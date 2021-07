Vida Urbana Em mais de ano, Hospital de Campanha de Araguaína atende 7,3 mil pacientes infectados por Covid-19 Somente de maio até agora foram 1.158 pacientes tratados, o maior volume já registrado

Com um ano de atendimento, o Hospital Municipal de Campanha de Araguaína atendeu 6.172 pessoas no tratamento contra a covid-19, conforme levantamento divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus). Os dados são de maio do ano passado a maio deste ano. Somente do último mês de maio até agora foram 1.158 pacientes tratados, o maior volume de atendimento já registrado. E...