Vida Urbana Em laboratório, projeto germina primeiras de espécies raras e ameaçadas da flora do Cerrado no TO O PAT Cerrado Tocantins visa a atuação para reduzir as extinções das espécies da flora do bioma no Estado

A partir de uma parceria, as primeiras germinações de espécies de plantas raras e ameaçadas da flora do Cerrado no Tocantins estão em desenvolvimento em laboratório. A iniciativa faz parte do Plano de Ação Territorial de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Território Cerrado Tocantins (PAT Cerrado Tocantins), que tem atuação do Instituto Natureza do Tocantins (...