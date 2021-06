Vida Urbana Em junho, fiscalização integrada apreende 2650 metros de redes no Rio Tocantins Ações que fiscalizam às margens dos rios e a repressão de crime ambiental ocorrem nos municípios de Palmas, Ipueiras, Porto Nacional e Lajeado

Em ações no mês de junho, às fiscalizações integradas do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Guarda Metropolitana Ambiental apreenderam 2.650 metros de redes e cinco tarrafas realizadas às margens do lago da UHE Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, em Palmas. O número do balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 28. Conforme o Naturatins, essas ...