Vida Urbana Em investigações da morte de policial em Gurupi, polícia apreende armas, munições e drogas Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a busca foi direcionada à obtenção do material que será destinado à balística forense e confrontados com objetos apreendidos no inquérito que apurou a morte de Jean Carlos Teixeira da Fonseca

A Polícia Civil apreendeu armas de fogo, munições, estojos já deflagrados, drogas e documentos durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira, 8. De acordo com a corporação, a busca foi direcionada à obtenção do material que será destinado à balística forense e confrontados com objetos apreendidos no inquérito que apurou a morte de Jean Carlos...