Vida Urbana Em homenagem ao Dia da Amazônia, Genésio Tocantins junto com outros artistas lançam música e clipe Canção será lançada na internet no dia 5 de setembro, com pré-lançamento dois dias antes em evento presencial em São Paulo

No dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro deste ano, será lançado a música Kwá Yãné Rẽdawa, que em nheengatu significa “esse é o nosso lugar”. Os sete estados da Amazônia Legal vão ser representados. No Pará, Silvan Galvão e Nilson Chaves são autores, intérpretes e anfitriões do projeto. Outros dois paraenses fazem parte da música, o compositor Joãozinho Gom...