Vida Urbana Em Gurupi, professores realizam greve pelo reajuste do piso na carreira A categoria reivindica o reajuste de 33, 24% do piso salarial do magistério

Os professores da rede municipal de Gurupi, no sul do estado, decidiram entrar em greve na manhã desta quarta-feira, 17, para reivindicar a aplicação do reajuste do piso salarial. Durante a manhã, os docentes realizaram uma passeata pelas ruas do município e se reuniram na Praça Santo Antônio durante manifestação. A decisão foi tomada pela categoria e...