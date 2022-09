Vida Urbana Em Gurupi, Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça por homicídio Prisão dos dois homens ocorreu mediante cumprimento a mandados de prisões preventivas, expedidos pela Vara de Gurupi; um deles, considerado perigoso é suspeito de praticar diversos homicídios

A Polícia Civil do Tocantins (PC), prendeu na manhã desta quinta-feira, 1º, dois homens, ambos de 27 anos, investigados pela prática de homicídios cometidos em Gurupi , região sul do Tocantins, por meio de ação realizada por policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) do município. A prisão dos dois homens ocorre...