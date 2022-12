Vida Urbana Em entrevista para pesquisador da TV, Nando fala do jornalismo após a criação do Estado do Tocantins Confira entrevista concedida por Luiz Fernando Rocha Lima a Adriano Fonseca sobre o jornalismo no início do Tocantins

Em entrevista ao editor da TV Anhanguera, Adriano Fonseca, em março de 2021, o ex-diretor de Jornalismo do Grupo Jaime Câmara Luiz Fernando Rocha Lima, morto nesta quarta-feira, 7, conta como o jornalismo era praticado no início do Estado. “Nossa a preocupação maior não era com a forma era com conteúdo era oferecer para a população noticiário que fosse adequado às dem...