Vida Urbana Em duas ações, Polícia Civil e PM prendem suspeitos e apreendem armas de fogo no Tocantins Em Conceição do Tocantins, Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreende espingardas; já em São Miguel, PM prende homem que estaria armado durante briga com namorada

A Polícia Civil e a Polícia Militar apreenderam armamento em duas ações nas últimas 24 horas no Tocantins. Em Conceição do Tocantins, no domingo, 22, ao cumprir um mandado de busca, a Polícia Civil apreendeu duas armas do tipo espingarda com um homem. Já em São Miguel do Tocantins a PM prendeu outro homem com uma arma de fabricação artesanal nesta segunda-feira, 23. Em Concei...