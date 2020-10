Vida Urbana Em duas ações na BR-153, PRF prende três pessoas com 170 kg de maconha enquanto viajavam com filhos Em Guaraí, um casal, com uma criança de 8 anos, estava com 168 kg de maconha escondidos em um veículo; já em Paraíso do Tocantins, uma mulher com seus dois filhos carregada 5,42kg em uma bolsa de viagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas apreensões de drogas em fiscalizações nesta quarta-feira, 30, na BR-135, nas cidades de Guaraí e Paraíso do Tocantins. Em uma das ações, um casal escondia aproximadamente 168 kg de maconha e no veículo também estava o filho do homem, de 8 anos. Já na outra apreensão, uma passageira de ônibus que transportava mais de 5 k...