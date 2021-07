Em duas ações, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 260 mil em produtos contrabandeados ou irregulares na BR-153. Uma das apreensões ocorreu no domingo, 25, no km 267 da rodovia em Brasilândia do Tocantins, já a outra foi nesta segunda-feira, 26, no km 248 da mesma via próximo a Colinas do Tocantins.

Em Brasilândia, no domingo, a PRF apreendeu mais de 61 aparelhos celulares e 266 acessórios em um veículo, conduzido por um homem, de 31 anos. No automóvel também estava o irmão do motorista, um homem de 35 anos. Durante a abordagem policial de rotina na BR-153, os dois irmãos demonstraram muito nervosismo e os policiais encontraram uma mala com diversos aparelhos celulares, além de uma sacola com capinhas de celulares, carregadores, relógios e películas.

Ao ser questionado, o condutor disse à PRF que, junto com seu irmão, era proprietário de uma loja de revenda de celulares em Anapu (PA). Também relatou que tinham realizado uma viagem a São Paulo (SP) para comprar os acessórios e celulares na Avenida 25 de março. Os dois iriam revender os itens em sua loja. Entretanto, o condutor disse que não possuía documento fiscal dos aparelhos e acessórios transportados.

A PRF informou que o valor comercial dos produtos apreendidos é superior a R$ 61 mil. Como os dois não tinham nota fiscal e a PRF suspeitou de que os produtos eram irregularmente importados, os irmãos foram levados para a Receita Federal em Palmas. A dupla pode responder criminalmente por descaminho.

Já em Colinas, a PRF flagrou um caminhão que realizava o transporte de mais de R$ 200 mil em produtos transportados sem documentação fiscal. O fato foi registrado às 5h40 desta segunda e um dos condutores do veículo, de 38 anos, também apresentou uma carteira de habilitação falsa durante a abordagem.

A PRF informou que parou o caminhão baú e solicitou os documentos do veículo e ocupantes, o motorista e mais dois homens. Um dos homens, entretanto, apresentou um documento falso. Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou que não é habilitado.

Ainda em relato, o suspeito disse que comprou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa no interior do Maranhão para trabalhar como motorista de caminhão. A PRF, então, realizou uma vistoria no veículo e encontrou diversas caixas com os mais variados produtos.

Conforme a PRF, nas caixas estavam 46 aparelhos celulares, outros aparelhos eletrônicos e mais de 438 perfumes e cosméticos. Todos os produtos eram importados ilegalmente.

Devido ao flagrante, os três homens alegaram que embarcaram a mercadoria em São Paulo (SP) e que levariam os itens para a cidade de Imperatriz (MA). Também disseram ainda serem responsáveis apenas pelo transporte. O homem de 38 anos foi preso por uso de documento falso e o trio foi enquadrado por descaminho e contrabando. Todos foram todos encaminhados para Polícia Judiciária em Guaraí.