Vida Urbana Em dois meses, 265 mil alunos abandonaram a graduação, diz sindicato de mantenedoras Pandemia do coronavírus tem criado desafios para estudantes e universidades privadas; evasão é quase 32% maior que em 2019

As universidades particulares perderam 265 mil estudantes - que abandonaram o curso ou trancaram a matrícula - nos meses de abril e maio, de acordo com levantamento do Semesp. A evasão deste ano foi 32% maior, se comparada com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 201 mil desistências. Segundo a entidade, que representa faculdades privadas no Brasil, o...