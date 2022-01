Vida Urbana Em dois dias, governador visita áreas afetadas pelas chuvas em Praia Norte, Axixá e São Miguel Em São Miguel do Tocantins, Wanderlei Barbosa anunciou distribuição de cestas básicas, água potável e colchões para socorrer desabrigados; Seagro acompanha impactos das enchentes nas lavouras que se estima em 5%

Os números de vítimas das intensas chuvas e enchentes em rios aumentam a cada dia. Nesta segunda-feira, 3, e terça-feira, 4, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, acompanhou as equipes da força-tarefa que trabalham para amenizar os impactos das enchentes no Estado e segue com as ações de monitoramento. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão nas cidades c...